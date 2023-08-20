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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь 12-04", сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён 21 августа в 01:45 по Пекинскому времени (20 августа в 20:45 по Москве) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Выведенный аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий. По данным разработчиков, аппарат способен осуществлять микроволновое дистанционное зондирование в интересах национального научно-технического проекта по созданию спутниковой системы наблюдения за земной поверхностью в высоком разрешении. Среди его задач: проведение сельскохозяйственного мониторинга, сбор данных для планирования городских пространств и дорожно-транспортных систем, оценка урожайности полей и предупреждение катастроф.

Трёхступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-4C" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения космических аппаратов на различные орбиты Земли. По заявлениям разработчиков, ракета способна выводить до 3 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 700 км.

Китай Пекин Чанчжэн-4C
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