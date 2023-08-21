Германия рассмотрит поставки Киеву ракет Taurus независимо от ситуации с F-16

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Германия будет изучать вопрос поставок Киеву авиационных крылатых ракет Taurus вне зависимости от передачи Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами, заявил в понедельник представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Важно, что в данный момент новой ситуации в этом вопросе нет", - приводят его слова западные СМИ

В ответ на вопрос, не увеличит ли ситуация с F-16 давление на Берлин в плане вероятных поставок Taurus, он отметил, что власти Германии "не чувствуют подобного давления". Также Хебештрайт напомнил, что ФРГ – крупнейший после США поставщик военной помощи Украине.

Дания и Нидерланды ранее обещали направить Киеву F-16.

Накануне датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Дания намерена передать Украине 19 самолетов F-16. Она выразила надежду, что первые шесть истребителей будут поставлены Киеву примерно к Новому году.

Между тем ранее в августе немецкие СМИ сообщали, что власти ФРГ вскоре могут сделать заявление о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км. По данным t-online, ВВС ФРГ уже дали добро на это. В то же время ряд источников в Социал-демократической партии Германии подтвердил, что ФРГ желает направлять Украине новые системы вооружения лишь при координации с США. В связи с этим издание напоминало, что ранее Вашингтон не удовлетворял запросы Украины на поставки тактических баллистических ракет ATACMS.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что поставки ракет Taurus Украине в данный момент не являются приоритетом для Берлина. В свою очередь EFE сообщило, что правительство ФРГ рассматривает возможность передачи Украине авиационных крылатых ракет Taurus при условии, что в них внесут модификации для сокращения радиуса действия. По данным немецких СМИ, в производящей ракеты компании Taurus Systems полагают, что внести такие модификации технически возможно, однако это займет несколько недель.

В настоящий момент бундесвер располагает 600 единицами Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные может вернуть в строй немецкая промышленность. О том, сколько ракет ФРГ готова отправить Украине, пока не сообщалось.