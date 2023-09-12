CNN сообщил об активизации обсуждения передачи Украине американских ракет ATACMS

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден вскоре может принять решение о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, дискуссии об отправке ATACMS существенно активизировались в последние недели. Как отмечают собеседники телеканала, госдепартамент США и Пентагон рекомендуют Байдену предпринять этот шаг.

Однако окончательное решение еще не принято, подчеркивают источники.

Но "вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше. Гораздо больше. Я просто не знаю, когда", - сказал один осведомленный чиновник.

Тем временем издание Politico сообщает, что Украина подталкивает США к тому, чтобы они "дали зеленый свет поставке ATACMS на Генеральной Ассамблее ООН", которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке, и где будут присутствовать Байден и президент Украины Владимир Зеленский".

Официальные лица в Киеве заявили газете, что ожидают хороших новостей после того, как Зеленский приземлится в Нью-Йорке.

Ранее в Вашингтоне сообщали, что не намерены направлять Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS из-за их нехватки.