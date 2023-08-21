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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию
Фото: БелТА/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посольство США в Минске в понедельник призвало своих граждан покинуть Белоруссию в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом.

"Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не выезжайте в Россию или Украину", - говорится в сообщении на официальном сайте дипмиссии.

Там порекомендовали не въезжать в Белоруссию и предупредили об ограниченных возможностях посольства в оказании помощи гражданам США, проживающим или путешествующим в этой стране.

В посольстве напомнили о недавнем закрытии Литвой двух КПП на границе с Белоруссией и отметили, что "правительства Польши, Литвы и Латвии заявили, что возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов с Беларусью".

США Белоруссия Польша
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