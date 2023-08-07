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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

В Литве объяснили планы закрыть два КПП на границе с Белоруссией борьбой с контрабандой

В Литве объяснили планы закрыть два КПП на границе с Белоруссией борьбой с контрабандой
Фото: Omar Marques/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дарюс Урбонас утверждает, что запланированное закрытие двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе поможет повысить эффективность борьбы с контрабандой.

"Закрытие помогло бы учреждениям принять и решить определенные организационные вопросы", - сказал Урбонас в понедельник в интервью радиостанции LRT.

В миреВ Литве заявили о готовности закрыть границу с БелоруссиейЧитать подробнее

"В тех пунктах нам не хватает определенного оборудования, чтобы иметь возможность максимально эффективно контролировать движение контрабанды, и в случае закрытия этих пунктов мы могли бы направить имеющиеся сегодня возможности в другие места, усилив охрану нашей внешней границы ", - уточнил он.

Ранее заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что "в ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе (с Белоруссией - ИФ)". Он уточнил, что рассматривается вопрос о закрытии пунктов пропуска в Шумске и Тверячюсе, после чего на литовско-белорусской границе останется четыре действующих КПП. Решение должно принять правительство.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил об усилении охраны границы с Белоруссией и готовности ее закрыть.

Гитанас Науседа Литва Белоруссия
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