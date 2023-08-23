Белорусские зенитчики провели учения на полигоне у границы с Польшей
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Белорусские зенитчики провели тактические учения с боевой стрельбой на полигоне близ границы с Польшей, сообщили в Минобороны Белоруссии.
"На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон "Домановский" в Брестской области - ИФ) проходит сбор с подразделениями противовоздушной обороны Северо-Западного оперативного командования, - говорится в сообщении. - Финальным аккордом стало проведение дивизионно-тактического учения с боевой стрельбой. Зенитчики механизированных бригад провели пуски ракет по целям из ЗРК "Стрела-10", ПЗРК "Игла", ЗРПК "Тунгуска"".