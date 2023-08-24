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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Командующий ВС Судана появился на публике впервые с начала боев с СБР

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в четверг первый раз показался на публике с того момента, как суданские военные в середине апреля вступили в бои с Силами быстрого реагирования (СБР), сообщили китайские СМИ.

Ранее появлялись видеозаписи с аль-Бурханом лишь в Минобороны Судана или в штабе суданских ВС. В четверг, по данным СМИ, он отправился инспектировать позиции военных в Омдурмане - городе-спутнике Хартума, расположенном севернее столицы.

В частности, появились фото и видеозаписи генерала на базе суданских ВВС Вади-Сейдна.

В миреСуданские Силы быстрого реагирования близки к захвату ключевой военной базы в ХартумеЧитать подробнее

Между тем, на юге Хартума несколько дней идут бои за важнейший объект суданских военных - базу бронетанковых сил на юге Хартума в районе Аль-Шагара. ВС Судана заявляли, что отбили несколько атак СБР на базу.

В свою очередь СБР накануне утверждали, что захватили большую часть территории базы. Также в СБР заявили, что на их сторону перешли 2,5 тыс. бойцов во главе с Маликом Агаром, которого ранее аль-Бурхан назначил своим заместителем вместо Мухаммада Хамдана Дагало - командующего СБР.

Потеря суданскими военными базы бронетанковых сил стала бы для них сильным ударом. Ранее они утратили контроль над аэропортом, Суданским республиканским дворцом, над значительной частью армейской штаб-квартиры, базой отряда полиции особого назначения и комплексом военных предприятий.

Вооруженный конфликт между ВС Судана и СБР продолжается с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Более 4,6 млн человек стали перемещенными лицами, свыше 1 млн из них бежали в Южный Судан, Египет, Чад, ЦАР. Миллионы жителей Хартума оказались в зоне конфликта - с перебоями в электро- и водоснабжении, нехваткой медицинской помощи, взрывным ростом цен на продовольствие.

Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан
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