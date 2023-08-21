В Нигер из Буркина-Фасо прибыл конвой из 300 грузовиков с продовольствием

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Конвой из 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыл в понедельник в столицу Нигера Ниамей из Буркина-Фасо, сообщают западные СМИ.

Военные Буркина-Фасо охраняли караван грузовиков вплоть до границы с Нигером, где их сменили нигерские военные. В основном груз состоял из продовольствия, включая соль и кукурузу, и бытовых товаров.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

После этого Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В частности, Нигерия в рамках санкций объявила о прекращении поставок электроэнергии в Нигер, ранее удовлетворяя 90% потребностей Нигера в электричестве.

В результате в Нигере выросли цены на товары, снять наличные стало проблемой, участились случаи отключения электричества. В частности, возникла угроза для хранения примерно 28 млн вакцин, которые нужно держать в холоде.

Единственная теперь открытая крупная сухопутная трасса проходит через Буркина-Фасо, но она является небезопасной из-за активности местных боевиков. По словам водителей, из-за сложной ситуации им приходилось два месяца ждать в Буркина-Фасо прежде, чем удавалось проехать в Нигер.

Между тем, в ЭКОВАС ранее заявили о готовности рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере вплоть до применения силы. СМИ уже сообщали о подготовке военнослужащих Гамбии, Либерии и Сенегала для возможных боевых действий в Нигере.

Также поступали сообщения о том, что представители вооруженных сил Буркина-Фасо, Мали и Нигера на встрече в Ниамее договорились о конкретных мерах противодействия предполагаемой интервенции сил ЭКОВАС в Нигере. По данным ряда региональных СМИ, военные Буркина-Фасо и Мали перебросили в Нигер боевые самолеты и вертолеты для укрепления обороноспособности этой страны.