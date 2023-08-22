Приостановлено участие Нигера в Африканском союзе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Африканский союз объявил о приостановке участия Нигера в организации в связи с тем, что в этой стране власть захватили военные, сообщает AP. Решение останется в силе "до тех пор, пока конституционный порядок в стране не будет восстановлен".

Агентство отмечает, что заявление об этом решении стало первым, которое Африканский союз обнародовал после того, как ранее в августе обсудил кризис в Нигере. 16 августа Le Monde со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что союз выступает против любого военного вмешательства в дела Нигера.

Сейчас же Африканский союз призвал страны-участницы и все международное сообщество отвергнуть неконституционную смену власти в Нигере и воздержаться от любых действий, которые могут придать легитимности путчистам.

В Африканский союз входят 55 стран.

В конце июля некоторые офицеры президентской гвардии в Нигере задержали президента Мохамеда Базума и отстранили от власти. Президент вместе с женой и сыном сейчас находятся под домашним арестом в Ниамее.

Лидер путчистов, генерал Абдурахман Тчиани в телеобращении к согражданам пообещал вернуть власть гражданским чиновникам не позже, чем за три года.