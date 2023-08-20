В Нигере прошли многотысячные демонстрации в поддержку военного руководства

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Тысячи людей вышли в воскресенье на улицы столицы Нигера Ниамея, чтобы выразить поддержку военным, которые пришли к власти в стране после путча в июле, сообщают франкоязычные СМИ.

Среди лозунгов, которые скандировали собравшиеся, были "Нет санкциям!", "Прекратить военную интервенцию!", "Долой Францию!", "Готовы умереть за родину".

Участники демонстраций держали в руках флаги Нигера и прошли по центральным улицам столицы.

Накануне глава путчистов, генерал Абдурахман Тчиани в телеобращении к согражданам пообещал вернуть власть гражданским властям не позже, чем за три года.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступили против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.