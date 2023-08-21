Эрдоган выступил против идеи военной операции ЭКОВАС в Нигере

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против возможной военной интервенции в Нигер государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

"Я не считаю правильным решение ЭКОВАС о военном вмешательстве в ситуацию в Нигере. (...) Военная интервенция в Нигер будет означать распространение нестабильности на многие африканские страны", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.

Турецкий президент напомнил: ранее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что военная интервенция в Нигер станет сигналом войны против них. Эрдоган также призвал как можно скорее восстановить в Нигере конституционный порядок.

В минувшую пятницу представитель ЭКОВАС Абдель Фаттах Муса заявил, что военачальники государств-членов сообщества подтвердили готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ". Он также отметил, что "день возможной интервенции определен", но не привел подробностей.

В субботу прошли переговоры делегации ЭКОВАС с захватившими власть в Нигере военными. Associated Press сообщало со ссылкой на информированный источник, что переговоры не дали ощутимых результатов.

Во встрече также принял участие глава путчистов генерал Абдурахман Тчиани. Он призвал ЭКОВАС отменить введенные санкции, но при этом ничего не предложил взамен.

Затем Тчиани в телевизионном обращении заявил, что переходный период в Нигере займет не менее трех лет. Он также обвинил ЭКОВАС в подготовке нападения на Нигер совместно с иностранной армией, но чьей именно, он не уточнил.

В свой черед в ЭКОВАС сочли неприемлемым решение путчистов Нигера о трехлетнем периоде передачи власти в стране.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.