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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Талибы запретили политические партии в Афганистане

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о полном запрете деятельности политических партий в стране.

Министр юстиции талибов Абдул Хаким Шараи, выступая в телепрограмме "Ответственность правительства перед народом", заявил, что политическая деятельность партий в стране полностью запрещена, сообщает информационное агентство Aamaj News.

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"Деятельность политических партий не имеет шариатской основы, она не отвечает интересам нации и народа", - сказал Шараи, слова которого приводит агентство.

До того, как талибы захватили власть в Афганистане, в Министерстве юстиции страны было зарегистрировано 73 политические партии. После прихода к власти талибов большинство лидеров политических партий покинули страну и теперь живут в других странах.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе 2021 года после того, как страну спешно покинули войска США, их союзников, а также поддерживаемое ими 20 лет правительство. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одной страной мира, а их лидеры находятся в санкционном списке ООН.

Афганистан Талибан
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