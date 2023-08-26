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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Талибы отвергли доклад Совбеза ООН об угрозах, исходящих от ИГИЛ из Афганистана

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) сочло необоснованным доклад Совбеза ООН об угрозах, исходящих от ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая группировка) из Афганистана миру.

"Послы в Совете Безопасности ООН были проинформированы двумя высокопоставленными должностными лицами по борьбе с терроризмом об угрозах, исходящих от ДАИШ (ИГИЛ), включая присутствие 20 группировок в нашей стране, разработку оружия и заявления об увеличении оперативных возможностей ИГИЛ. Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ) вновь отвергает эти необоснованные обвинения, призывая к прозрачному участию в таких вопросах", - говорится в заявлении движения.

Талибы заявляют, что "любой, кто делает такие необоснованные заявления, либо не имеет информации, либо укрепляет боевой дух ДАИШ, который наглеет от такого рода пропаганды, провоцирует нестабильность в регионе".

"Тот факт, что деятельность ДАИШ в Афганистане за последний год сведена к нулю, а международная организация публикует такую недокументированную и негативную пропаганду и не может предоставить этому доказательства, ставит статус этой организации под вопрос", - сказано в документе.

Талибы заявляют, что за последние два года их силы безопасности провели сотни операций против незаконных вооруженных групп и ИГИЛ, "были захвачены боеприпасы и уничтожены оперативные возможности ДАИШ".

В то же время талибы подчеркнули, что односторонние санкции ООН и других сторон в отношении Афганистана, замораживание активов являются основной причиной сложной гуманитарной ситуации в стране, которая негативно отразилась на жизни простых афганцев, стабильности.

"Мы требуем срочного изменения этой ситуации", - говорится в заявлении, которое от имени движения опубликовал в социальных сетях официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Афганистан ИГИЛ Исламское государство ООН Талибан
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