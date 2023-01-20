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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Литва передаст Украине два вертолета Ми-8 и зенитки

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Литва передаст Украине два вертолета Ми-8 и зенитные пушки ближнего радиуса действия L-70, сообщил в соцсетях литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Новый литовский пакет помощи Украине включает свыше десяти зенитных орудий L-70, боеприпасы и два вертолета Mи-8. Общая стоимость данной партии составляет примерно 125 млн евро", - уточнил он.

Литовская армия имеет в общей сложности три вертолета Ми-8 советского производства и три европейских вертолета Dauphin, приобретенных почти десять лет назад.

Эксплуатационный ресурс Ми-8, которым пошел четвертый десяток лет, исчерпан, эксплуатация затруднена, информирует агентство BNS. Поэтому Литва покупает четыре вертолета UH-60 Black Hawk.

Анушаускас говорил в декабре, что военная помощь Литвы Украине составляет 240 млн евро. Киеву передано различное вооружение, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны. Литва также проводит инструктаж украинских военнослужащих.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Литва Украина L-70 Ми-8 Арвидас Анушаусас Минобороны
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