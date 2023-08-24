Литва направит Украине пакет военной помощи стоимостью более 40 млн евро

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Литва передает Украине новый пакет военной помощи на сумму 41 млн евро, сообщило в четверг литовское министерство обороны.

По данным Минобороны, в пакет, в частности, входят боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты радаров морского наблюдения, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидроны.

Украине также будут переданы пусковые ракетные установки NASAMS.

"Вклад Литвы в борьбу за свободу Украины уже составил миллионы боеприпасов и тысячи единиц оружия, а в качестве отдачи были получены ценные уроки и укреплена оборона Литвы. Литва продолжает оказывать неизменную поддержку Украине, которая сегодня отмечает 32-ю годовщину своей независимости, а общий объем военной помощи, оказанной Украине с начала войны, уже превысил полмиллиарда евро", - цитирует пресс-релиз министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

По данным Минобороны, за первые семь месяцев этого года Литва поставила Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

"Литва также предоставляет экспертные консультации, вносит средства в международные фонды поддержки Украины, способствует обучению украинских солдат, проводит для них курсы, а литовские военные инструкторы участвуют в операции Interflex, в ходе которой вместе с другими союзниками по НАТО обучают украинских солдат тонкостям ведения боя", - говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что в лечебно-реабилитационные учреждения страны поступили около 200 раненых украинских военнослужащих.