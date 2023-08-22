Бразилия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник во время еженедельного "Разговора с президентом", который транслируется на YouTube, поддержал идею расширения БРИКС и, в частности, присоединения Аргентины к союзу.

"Я выступаю за то, чтобы наши братья из Аргентины присоединились к БРИКС", - сказал Лула да Силва, подчеркнув, что это позволит аргентинцам в частности преодолеть серьезный экономический кризис.

Президент Бразилии заверил, что расширение союза станет одной из основных тем, которые будут обсуждаться на саммите БРИКС, начавшемся во вторник.

Издание Financial Times (FT) ранее писало о том, что Китай выступает за расширение БРИКС для укрепления влияния объединения на мировую экономику и политику. По оценкам авторов публикации FT, Саудовская Аравия и Индонезия также претендуют на то, чтобы стать членами объединения.

Издание сообщало, что в преддверии саммита возникли вопросы по поводу того, должен ли БРИКС быть неприсоединившимся клубом, отстаивающим экономические интересы развивающихся стран, или политической силой, которая открыто бросает вызов Западу.

Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор ранее заявила, что было "крайне неправильно" рассматривать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг.