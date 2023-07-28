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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Индийские СМИ сообщили, что не все в БРИКС поддерживают резкое расширение организации

Индийские СМИ сообщили, что не все в БРИКС поддерживают резкое расширение организации
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Индия и Бразилия не поддерживают идею быстрого расширения объединения БРИКС, которую активно продвигает Китай, пишет индийский новостной портал First Post со ссылкой на источники.

"В ходе переговоров перед грядущим в следующем месяце в Йоханнесбурге саммите, который соберет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, страны выразили возражения против лоббирования Китаем включения Индонезии и Саудовской Аравии в объединение стран", - передает портал со ссылкой на осведомленные источники.

В ходе этих подготовительных встреч перед саммитом Китай настойчиво продвигает эту идею, отмечают источники. В свою очередь Индия и Бразилия стремятся использовать этот саммит для обсуждения возможности привлечь страны в статусе наблюдателей, а не членов группы. Индия желает сделать процесс присоединения к БРИКС упорядоченным и основанным на четких правилах, отмечает портал.

В ЮАР же настроены обсуждать различные варианты будущего БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа.

БРИКС Бразилия Индия Китай
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