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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин поздравил руководство Индии с успешной посадкой станции "Чандраян-3" на Луну

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса, сообщила пресс-служба Кремля.

В телеграмме главы государства, в частности, говорится, что "это – большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере".

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" поздравил Индийскую организацию космических исследований (ISRO) с успешной мягкой посадкой космического аппарата на поверхность Южного полюса Луны. В госкорпорации отметили важность исследований естественного спутника Земли для всего человечества.

В среду в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 по Москве) посадочный модуль "Викрам" с луноходом "Прагьян" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") совершил успешную мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне, и первой в мире, кому удалось посадить технику в районе Южного полюса естественного спутника Земли.

Посадочный модуль "Викрам" успешно установил связь с центром управления полетами в Бангалоре.

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

После посадки лунный ровер "Прагъян", оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, который разбился о поверхность Луны.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия не предусмотрена.

Владимир Путин Индия
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