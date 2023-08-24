США на фоне очередного запуска спутника призвали КНДР сесть за стол переговоров

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - США осуждают произведенный КНДР запуск спутника и призывают Пхеньян к взаимодействию, сообщил Белый дом.

"Мы настоятельно просим все страны осудить этот запуск и призываем КНДР сесть за стол для серьезных переговоров. Дверь для дипломатии еще не закрылась, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия и выбрать взаимодействие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

В нем отмечается, что запуск является грубым нарушением резолюций Совбеза ООН, а также повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию в регионе и за его пределами.

Сообщается также, что команда президента США по национальной безопасности оценивает ситуацию в тесной координации с союзниками и партнерами.

В свою очередь, президент Южной Кореи Юн Сок Ель поручил Совету национальной безопасности, осудившему запуск, поделиться данными анализа запуска северокорейского спутника с США и Японией, об этом сообщило агентство "Ренхап".

Лидер Южной Кореи распорядился также тщательно соблюдать достигнутые на прошедшем на минувшей неделе саммите Южной Кореи, США и Японии в американском Кэмп-Дэвиде договоренности, в том числе касающиеся обмена в режиме реального времени данными о пусках ракет, расширения сотрудничества по противоракетной обороне.

В то же время, МИД Японии сообщил о состоявшихся телефонных консультациях Японии, США и Южной Кореи по поводу произведенного КНДР неудачного запуска.

"Три стороны решительно осудили произведенный КНДР (...) запуск, разделив мнение, что подобные действия представляют собой серьезную и непосредственную угрозу безопасности региона и явный и серьезный вызов международному сообществу", - говорится в релизе ведомства.

Утром в четверг ЦТАК сообщил, что предпринятая КНДР вторая попытка вывести на орбиту предназначенный для сбора разведанных спутник окончилась неудачей из-за сбоя с третьей ступенью.

ЦТАК также сообщил о намерении Пхеньяна предпринять третью попытку запуска спутника в октябре.