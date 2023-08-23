КНДР запустила ракету-носитель, предположительно со спутником-шпионом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея в среду запустила в сторону юга ракету-носитель со спутником, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Агентство отмечает, что это может быть второй попыткой запустить спутник-шпион на орбиту.

Отмечается, что запуск произошел после того, как Пхеньян проинформировал японскую береговую охрану о своем плане запустить спутник в промежутке между 24 и 31 августа.

"Ренхап" напоминает, что КНДР 31 мая запустила ракету с военным спутником-шпионом Malligyong-1, она упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.

Ранее в среду власти Японии направили предупреждение жителям префектуры Окинава о необходимости укрыться под землей или в зданиях в связи с предполагаемым пуском Северной Кореей баллистической ракеты.

Минобороны Японии сообщило о возможном ракетном запуске в 3:54 четверга местного времени (среда 21:54 мск). Экипажи судов, находящихся в этом районе, призвали отслеживать соответствующую информацию.