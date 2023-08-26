Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Постпреды РФ и США в СБ ООН разошлись во мнениях по ситуации с КНДР

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - США оказывают давление на Пхеньян и способствуют эскалации в Северо-Восточной Азии, заявил в пятницу постпред России в СБ ООН Василий Небензя на заседании по КНДР.

"Очевидно, что созыв сегодняшнего заседания - не более, чем циничная, лицемерная попытка США и союзников нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных, эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе, которые являются реальным источником угроз международному миру и безопасности", - сказал Небензя.

"Удивлены, что деструктивная активность США в Республике Корее, Японии, в Северо-Восточной Азии ни единым словом не упомянута в сегодняшнем докладе помощника генсекретаря", - добавил он.

При этом Россия, по словам российского постпреда, "неизменно выступает против любой военной активности, которая несет в себе угрозу безопасности корейскому полуострову", и готова участвовать в конструктивном решении вопросов Корейского полуострова.

Он отметил, что Вашингтон вместе с Токио и Сеулом "регулярно нагнетают обстановку вокруг полуострова". По его словам, на это нацелены, в частности, региональные учения союзников США в рамках "расширенного сдерживания КНДР". Небензя назвал такую деятельность провокационной, она "еще более затрудняет перспективы для налаживания диалога". Кроме того, Небензя подчеркнул, что опасения вызывает наращивание сотрудничества Токио и Сеула с Вашингтоном в ядерной сфере.

Небензя призвал членов СБ ООН искать пути политико-дипломатического урегулирования ситуации на корейском полуострове в соответствии с резолюцией организации. Он подчеркнул, что все еще актуален российско-китайский план действий урегулирования обстановки, который предусматривает конкретные шаги решения проблем Корейского полуострова.

Ранее на заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что, по ее мнению, Россия и Китай, поддерживая Северную Корею, "не выполняют обязательства по поддержанию международного мира и безопасности" и продолжают блокировать действия СБ. Она, в частности, осудила визит в Пхеньян высокопоставленных делегаций РФ и КНР в июле и их присутствие на военном параде КНДР.

"Почему сейчас некоторые члены совета дают оправдания тому, что КНДР продолжает свои стремления к ядерному оружию?" - спросила она.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон привержен дипломатии и неоднократно призывал Пхеньян к диалогу.

До этого в Белом доме осудили произведенный КНДР 23 августа запуск спутника и призвали ее к взаимодействию.

В миреКНДР заявила о второй неудачной попытке вывода спутника-шпиона на орбитуКНДР заявила о второй неудачной попытке вывода спутника-шпиона на орбитуЧитать подробнее

Утром 24 августа ЦТАК сообщил, что предпринятая КНДР вторая попытка вывести на орбиту предназначенный для сбора разведанных спутник окончилась неудачей из-за сбоя с третьей ступенью. ЦТАК также сообщил о намерении Пхеньяна попытаться в октябре еще раз запустить спутник.

Южная Корея и США 21 августа начали крупные совместные военные учения с целью укрепления боеготовности на фоне возросшей напряженности из-за ракетных испытаний Северной Кореи.

Пхеньян связал учения с прошедшим на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде трехсторонним саммитом США, Южной Кореи и Японии, отметив, что достигнутые на нем договоренности нацелены на "детализирование и планировании провокации".

Как сообщало южнокорейское агентство "Ренхап", в ходе трехстороннего саммита лидеры США, Южной Кореи и Японии договорились о тесном сотрудничестве для усиления противоракетной обороны, чтобы противостоять КНДР.

ООН РФ КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военное руководство Нигера добивается отъезда из страны посла ФРГ

В ЦПВС заявили об опасном сближении двух F-35 коалиции с российским Су-35 в САР

Французскому послу дали 48 часов, чтобы покинуть Нигер

Французскому послу дали 48 часов, чтобы покинуть Нигер

Милан установил исторический рекорд для среднесуточной температуры для августа

Милан установил исторический рекорд для среднесуточной температуры для августа

Что произошло за день: пятница, 25 августа

Снятие с мели танкера не устранило задержки транзита в Суэцком канале

Киев не будет предлагать "Газпрому" продление контракта о транзите газа

Киев не будет предлагать "Газпрому" продление контракта о транзите газа

Лукашенко заявил, что вагнеровцы останутся в Белоруссии

Лукашенко заявил, что вагнеровцы останутся в Белоруссии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });