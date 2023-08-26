Постпреды РФ и США в СБ ООН разошлись во мнениях по ситуации с КНДР

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - США оказывают давление на Пхеньян и способствуют эскалации в Северо-Восточной Азии, заявил в пятницу постпред России в СБ ООН Василий Небензя на заседании по КНДР.

"Очевидно, что созыв сегодняшнего заседания - не более, чем циничная, лицемерная попытка США и союзников нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных, эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе, которые являются реальным источником угроз международному миру и безопасности", - сказал Небензя.

"Удивлены, что деструктивная активность США в Республике Корее, Японии, в Северо-Восточной Азии ни единым словом не упомянута в сегодняшнем докладе помощника генсекретаря", - добавил он.

При этом Россия, по словам российского постпреда, "неизменно выступает против любой военной активности, которая несет в себе угрозу безопасности корейскому полуострову", и готова участвовать в конструктивном решении вопросов Корейского полуострова.

Он отметил, что Вашингтон вместе с Токио и Сеулом "регулярно нагнетают обстановку вокруг полуострова". По его словам, на это нацелены, в частности, региональные учения союзников США в рамках "расширенного сдерживания КНДР". Небензя назвал такую деятельность провокационной, она "еще более затрудняет перспективы для налаживания диалога". Кроме того, Небензя подчеркнул, что опасения вызывает наращивание сотрудничества Токио и Сеула с Вашингтоном в ядерной сфере.

Небензя призвал членов СБ ООН искать пути политико-дипломатического урегулирования ситуации на корейском полуострове в соответствии с резолюцией организации. Он подчеркнул, что все еще актуален российско-китайский план действий урегулирования обстановки, который предусматривает конкретные шаги решения проблем Корейского полуострова.

Ранее на заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что, по ее мнению, Россия и Китай, поддерживая Северную Корею, "не выполняют обязательства по поддержанию международного мира и безопасности" и продолжают блокировать действия СБ. Она, в частности, осудила визит в Пхеньян высокопоставленных делегаций РФ и КНР в июле и их присутствие на военном параде КНДР.

"Почему сейчас некоторые члены совета дают оправдания тому, что КНДР продолжает свои стремления к ядерному оружию?" - спросила она.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон привержен дипломатии и неоднократно призывал Пхеньян к диалогу.

До этого в Белом доме осудили произведенный КНДР 23 августа запуск спутника и призвали ее к взаимодействию.

Утром 24 августа ЦТАК сообщил, что предпринятая КНДР вторая попытка вывести на орбиту предназначенный для сбора разведанных спутник окончилась неудачей из-за сбоя с третьей ступенью. ЦТАК также сообщил о намерении Пхеньяна попытаться в октябре еще раз запустить спутник.

Южная Корея и США 21 августа начали крупные совместные военные учения с целью укрепления боеготовности на фоне возросшей напряженности из-за ракетных испытаний Северной Кореи.

Пхеньян связал учения с прошедшим на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде трехсторонним саммитом США, Южной Кореи и Японии, отметив, что достигнутые на нем договоренности нацелены на "детализирование и планировании провокации".

Как сообщало южнокорейское агентство "Ренхап", в ходе трехстороннего саммита лидеры США, Южной Кореи и Японии договорились о тесном сотрудничестве для усиления противоракетной обороны, чтобы противостоять КНДР.