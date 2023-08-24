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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Луноход "Прагъян" спустился с платформы посадочного модуля индийской станции

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Луноход "Прагъян" спустился с платформы посадочного модуля "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), который в среду совершил посадку на Луну, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Луноход миссии Chandrayaan-3 спустился с платформы посадочного модуля, и Индия совершила прогулку на Луне", - говорится в сообщении организации.

Лунный ровер "Прагъян", оснащенный различным исследовательским оборудованием, будет проводить химический анализ поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Прилунение посадочного модуля с луноходом было осуществлено в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 мск) в районе неизведанного Южного полюса Луны.

Таким образом Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, который разбился о поверхность Луны.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия не предусмотрена.

Индия Chandrayaan-3 Прагъян
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