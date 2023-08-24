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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Учение ОДКБ "Боевое братство-2023" пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство-2023" пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщило в четверг белорусское Минобороны.

"Воинские контингенты, принимающие участие в учении, начнут перебазироваться в Республику Беларусь уже завтра", - отметили в белорусском военном ведомстве.

"В общем замысле учения "Боевое братство-2023" спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ: совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ; специальное учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2023"; специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2023"; специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023" пройдет на территории Республики Беларусь впервые", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе учения будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

ОДКБ Белоруссия
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