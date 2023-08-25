Лукашенко заверил, что предстоящее учение ОДКБ не угрожает Западу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Запада нет оснований переживать по поводу предстоящего в республике учения стран ОДКБ.

"Я, честно говоря, даже в детали не вникал этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, - там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать, в основном, штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

Тем не менее, по мнению Лукашенко, на Западе не упустят возможности использовать учение для нагнетания обстановки.

"Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу... Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо", - заявил президент Белоруссии.

В сентябре в Белоруссии пройдет совместное учение стран ОДКБ "Боевое братство".