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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Лавров исключил переименование БРИКС после расширения

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Название БРИКС после принятия в него новых стран менять не планируется, заявил на пресс-конференции в Йоханнесбурге глава МИД России Сергей Лавров.

"Все за то, чтобы название осталось прежним, это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, что все понимают, что лучше оставить все, как есть. Это будет подчеркивать преемственность нашей работы", - сказал министр.

Говоря о том, планируется ли введение единой валюты в рамках БРИКС, министр отметил: "Про единую валюту никто сейчас не говорит. По крайней мере, сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций, - таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и западными союзниками".

Он напомнил, что уже после создания нового банка развития БРИКС был сформирован пул условных валют резервов: "Это предтеча тех шагов, которые мы сейчас планируем предпринимать - шаги по облегчению использования национальных валют, но самое главное по формированию альтернативной платежной системы".

"Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министрам финансов и председателям центральных банков. Они должны сформировать соответствующую рабочую группу и подготовить рекомендации для глав государств к следующему саммиту в Казани", - сказал Лавров.

На трехдневном саммите БРИКС в ЮАР было принято решение пригласить в объединение еще шесть стран - Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они станут официальными и полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года.

На этом же саммите были согласованы принципы включения в БРИКС новых участников.

В итоговой декларации саммита лидеры стран БРИКС в том числе выступили за более активное применение национальных валют при проведении финансовых операций.

БРИКС Сергей Лавров
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