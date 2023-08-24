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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Участники саммита БРИКС призвали к мирному разрешению разногласий

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Страны БРИКС призывают решать разногласия на мировой арене мирным путем и избегать ограничительных мер в сфере торговли, говорится в опубликованной итоговой декларации саммита организации.

"Члены БРИКС обеспокоены ограничительными торговыми мерами, которые не соответствуют правилам ВТО, в том числе односторонними незаконными мерами, такими как санкции, которые влияют на сельскохозяйственную торговлю", - говорится в декларации.

Страны-участницы призывают добиться прогресса по достижению честной и ориентированной на рынок системы торговли сельхозпродукицей.

Лидеры БРИКС также выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися конфликтами во многих частях мира и призывают "к мирному решению разногласий через диалог и инклюзивные консультации".

Они "с признательностью отмечают" все предложения о посредничестве, направленные на мирное решение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, в частности, предложения миссии африканских лидеров.

Также в решении каких-либо международных вопросов страны БРИКС призывают "воздерживаться от введения принудительных мер, которые не основываются на международном праве и уставе ООН".

В декларации говорится и о важности сотрудничества в сфере космоса. Так, лидеры призывают национальные космические агентства стран БРИКС усилить сотрудничество в области обмена и применения спутниковых данных.

Страны БРИКС также заявили о необходимости решения иранского ядерного вопроса посредством дипломатии и в соответствии с международным правом. Они отметили важность сохранения Соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).

Кроме того, лидеры стран БРИКС пообещали активизировать совместные усилия по улучшению предотвращения и борьбы с мировыми пандемиями в будущем.

БРИКС
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