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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Берлин поставил Киеву ракеты для ЗРК Patriot, БПЛА и системы обнаружения дронов

Берлин поставил Киеву ракеты для ЗРК Patriot, БПЛА и системы обнаружения дронов
Фото: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Берлин передал Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщили в четверг в Минобороны Германии.

При этом 9 августа сообщалось, что Германия направила Украине два ЗРК Patriot.

Кроме того, согласно обновленной версии документа Минобороны Германии от 24 августа, немецкая сторона отправила Украине 10 систем для обнаружения беспилотников, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 16 грузовиков Zetros и 510 тыс. патронов для огнестрельного оружия.

В ведомстве добавили, что в планах дальнейших военных поставок Украине - еще 90 систем для обнаружения БПЛА, 42 грузовика Zetros и 31 млн патронов для огнестрельного оружия.

Германия Украина
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