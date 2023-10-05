Шольц пообещал передать Украине еще один ЗРК Patriot

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг дал обещание направить Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, сообщает Die Zeit.

"Канцлер Олаф Шольц пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому организовать поставки Украине еще одного ЗРК Patriot для предстоящих зимних месяцев", - информирует издание.

"Это то, что нужно сейчас больше всего", - заявил Шольц "на полях" саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Ранее ФРГ, США и Нидерланды передали Киеву не менее двух единиц Patriot. В августе стало известно о поставках Берлином еще двух ЗРК этого типа. Кроме того, ФРГ снабдила Украину двумя ЗРК IRIS-T.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти ФРГ намереваются направить Украине дополнительные системы ПВО с целью защитить вывоз зерна из этой страны. По данным источников, Берлин поставит дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и больше десятка систем Gepard; затем Киев должен получить еще IRIS-T – по мере их производства Германией.