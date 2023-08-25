Оператор "Фукусимы-1" заверил, что взятые после сброса воды с АЭС пробы безопасны
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пробы морской воды, взятые после начала сброса в Тихий океан жидкости, которую использовали для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", соответствуют требованиям безопасности, сообщает издание Japan Today со ссылкой на компанию-оператора станции TEPCO.
"Мы подтверждаем, что в проанализированных пробах значение (радиоактивности - ИФ) ниже 1500 беккерелей на литр", - сказал представитель TEPCO Кэйсукэ Мацуо.
Издание отмечает, что допустимая норма в Японии для сброса воды с атомных объектов составляет 60 тыс. беккерелей на литр.
По словам Мацуо, результаты анализа "похожи на наши моделируемые расчеты и значительно ниже" предельного безопасного уровня.
Он добавил, что компания продолжит проводить анализ качества воды каждый день "в течение одного месяца и даже после этого срока".
"Предоставляя быструю и легкодоступную информацию с объяснениями, мы надеемся рассеять различные опасения", - подчеркнул представитель TEPCO.
Японские специалисты в минувший четверг приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". В преддверии сброса воды оператор АЭС компания TEPCO вновь проверила концентрацию трития в готовящейся к сбросу воде, смешанной с большим количеством морской воды.
Согласно плану, первый период сброса воды будет продолжаться 17 дней, будет спущено в общей сложности 7800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой.
Руководство МАГАТЭ ранее заверяло в безопасности готовящейся операции. Министерство окружающей среды Японии возьмет пробы воды и рыбы после выброса воды с целью продемонстрировать безопасность операции: результаты обнародуют через неделю или ранее.
В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.