Оператор "Фукусимы-1" заверил, что взятые после сброса воды с АЭС пробы безопасны

Рыбак в порту Укедо за несколько часов до начала сброса воды в океан с АЭС "Фукусима-1" Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пробы морской воды, взятые после начала сброса в Тихий океан жидкости, которую использовали для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", соответствуют требованиям безопасности, сообщает издание Japan Today со ссылкой на компанию-оператора станции TEPCO.

"Мы подтверждаем, что в проанализированных пробах значение (радиоактивности - ИФ) ниже 1500 беккерелей на литр", - сказал представитель TEPCO Кэйсукэ Мацуо.

Издание отмечает, что допустимая норма в Японии для сброса воды с атомных объектов составляет 60 тыс. беккерелей на литр.

По словам Мацуо, результаты анализа "похожи на наши моделируемые расчеты и значительно ниже" предельного безопасного уровня.

Он добавил, что компания продолжит проводить анализ качества воды каждый день "в течение одного месяца и даже после этого срока".

"Предоставляя быструю и легкодоступную информацию с объяснениями, мы надеемся рассеять различные опасения", - подчеркнул представитель TEPCO.

Японские специалисты в минувший четверг приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". В преддверии сброса воды оператор АЭС компания TEPCO вновь проверила концентрацию трития в готовящейся к сбросу воде, смешанной с большим количеством морской воды.

Согласно плану, первый период сброса воды будет продолжаться 17 дней, будет спущено в общей сложности 7800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой.

Руководство МАГАТЭ ранее заверяло в безопасности готовящейся операции. Министерство окружающей среды Японии возьмет пробы воды и рыбы после выброса воды с целью продемонстрировать безопасность операции: результаты обнародуют через неделю или ранее.