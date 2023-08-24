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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

ВНИРО изучит состояние биоресурсов в зоне сброса воды с "Фукусимы-1"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проведет комплексные мониторинговые исследования для оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с атомной электростанции "Фукусима-1".

Как сообщает Росрыболовство, такое поручение институту дал глава ведомства Илья Шестаков.

"Экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района, а также отсутствии рисков для осуществления промысла дальневосточными рыбаками, - говорится в пресс-релизе. - Для выполнения наблюдения создана научная группа, которая выходит в рейс на научно-исследовательском судне Тихоокеанского филиала института". Ученые ВНИРО будут выполнять системный контроль и фиксацию показателей радиационного фона в воздухе, в воде, в уловах и в донных отложениях. Анализ собранных в ходе экспедиции материалов позволит сформулировать научно обоснованные тезисы по этой актуальной для мировой экологии тематике, подчеркивает Росрыболовство.

В целом ведомство отмечает, что сброс воды опасений не вызывает. В настоящее время промысел в этом районе российские суда не ведут.

Росрыболовство также сообщило, что за последние три года импорт рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93%. Так, в 2020 году было ввезено 2,9 тыс. тонн продукции, в 2021 году - 1,4 тыс. тонн. По итогам 2022 года он составил всего 192 тонны, за январь-июль 2023 года - 112 тонн.

Как сообщалось, Япония в четверг начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1".

ВНИРО Япония Фукусима-1
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