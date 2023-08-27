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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

КНДР разрешила своим гражданам, находящимся за рубежом, возвращаться на родину

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Северной Кореи приняли решение в связи с изменением ситуации с СOVID-19 разрешить своим гражданам, которые находятся за рубежом, возвращаться на родину, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В распространенном агентством заявлении Государственного штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий КНДР говорится: "Гражданам КНДР, находящимся за границей, разрешено вернуться домой в соответствии с решением скорректировать уровень противоэпидемической защиты в связи с ослаблением ситуации с пандемией во всем мире".

Ведомство предупредило, что вернувшиеся "будут находиться под надлежащим медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели".

Границы страны в связи с пандемией коронавируса были закрыты более трех.

КНДР Республика Корея
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