Южная Корея и США начали крупномасштабные военные учения

Южнокорейские военные готовятся к возможным действиям Пхеньяна, включая пуск МБР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея и Соединенные Штаты начали в понедельник крупные совместные военные учения с целью укрепления боеготовности на фоне возросшей напряженности из-за ракетных испытаний Северной Кореи и ужесточения риторики в отношении союзников, сообщило агентство "Ренхап".

В ходе ежегодных учений Ulchi Freedom Shield (UFS), "основанных на сценарии тотальной войны", будут осуществляться отработка действий "на случай непредвиденных обстоятельств", пройдут командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, параллельные полевые тренировки и учения гражданской обороны. Они продляться до 31 августа.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, в период учений запланировано проведение около 30 совместных тренировок союзников в полевых условиях.

Он подчеркнул, что учения "задуманы как жесткие и реалистичные тренировки по укреплению объединенной оборонительной позиции и возможностей реагирования альянса на основе сценариев, отражающих различные угрозы безопасности".

Помимо южнокорейских и американских участников, к учениям присоединится персонал из девяти стран - членов Командования ООН (UNC), (объединенное командование многонациональных вооруженных сил, созданное в 1950 году для поддержки Южной Кореи): Австралии, Канады, Франции, Великобритании, Греции, Италии, Новой Зеландии, Филиппин и Таиланда, сообщает "Ренхап".

Агентство отметило, что южнокорейские военные усиливают свою готовность к возможным военным действиям Пхеньяна в период учений, поскольку КНДР последовательно называет американо-южнокорейские учения репетициями вторжения в Северную Корею.

Разведслужбы Южной Кореи сообщили парламентариям на прошлой неделе, что "Север готовит различные провокации во время совместных учений, такие как запуск межконтинентальной баллистической ракеты", говорится в сообщении.

Агентство считает, что сообщение ЦТАК о том, лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал 2-й гвардейский дивизион надводных кораблей Восточного флота ВМС Корейской народной армии и наблюдал за ракетными пусками, стало "явным выражением протеста против учений".