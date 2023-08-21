Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Южная Корея и США начали крупномасштабные военные учения

Южнокорейские военные готовятся к возможным действиям Пхеньяна, включая пуск МБР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея и Соединенные Штаты начали в понедельник крупные совместные военные учения с целью укрепления боеготовности на фоне возросшей напряженности из-за ракетных испытаний Северной Кореи и ужесточения риторики в отношении союзников, сообщило агентство "Ренхап".

В ходе ежегодных учений Ulchi Freedom Shield (UFS), "основанных на сценарии тотальной войны", будут осуществляться отработка действий "на случай непредвиденных обстоятельств", пройдут командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, параллельные полевые тренировки и учения гражданской обороны. Они продляться до 31 августа.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, в период учений запланировано проведение около 30 совместных тренировок союзников в полевых условиях.

Он подчеркнул, что учения "задуманы как жесткие и реалистичные тренировки по укреплению объединенной оборонительной позиции и возможностей реагирования альянса на основе сценариев, отражающих различные угрозы безопасности".

Помимо южнокорейских и американских участников, к учениям присоединится персонал из девяти стран - членов Командования ООН (UNC), (объединенное командование многонациональных вооруженных сил, созданное в 1950 году для поддержки Южной Кореи): Австралии, Канады, Франции, Великобритании, Греции, Италии, Новой Зеландии, Филиппин и Таиланда, сообщает "Ренхап".

Агентство отметило, что южнокорейские военные усиливают свою готовность к возможным военным действиям Пхеньяна в период учений, поскольку КНДР последовательно называет американо-южнокорейские учения репетициями вторжения в Северную Корею.

Разведслужбы Южной Кореи сообщили парламентариям на прошлой неделе, что "Север готовит различные провокации во время совместных учений, такие как запуск межконтинентальной баллистической ракеты", говорится в сообщении.

Агентство считает, что сообщение ЦТАК о том, лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал 2-й гвардейский дивизион надводных кораблей Восточного флота ВМС Корейской народной армии и наблюдал за ракетными пусками, стало "явным выражением протеста против учений".

КНДР Ким Чен Ын Корея Южная Корея США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов

Дания планирует поставить Украине 19 самолетов F-16

Дания планирует поставить Украине 19 самолетов F-16

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 28 человек

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 28 человек

"Оранжевый" уровень метеоопасности во Франции установили в 49 департаментах

"Оранжевый" уровень метеоопасности во Франции установили в 49 департаментах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 августа

Губернатор Гавайев оценил ущерб от лесных пожаров в $6 млрд

Губернатор Гавайев оценил ущерб от лесных пожаров в $6 млрд

Путчисты заявили о трехлетнем переходном периоде в Нигере

В ЦПВС заявили об опасном сближении самолетов ВКС РФ и коалиции в Сирии

В ЦПВС заявили об опасном сближении самолетов ВКС РФ и коалиции в Сирии

Представители ЭКОВАС встретились с низложенным президентом Нигера

Что произошло за день: суббота, 19 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });