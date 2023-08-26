Корабль Crew Dragon успешно выведен на орбиту

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, стартовавший в субботу к Международной космической станции (МКС), успешно выведен на орбиту, сообщило НАСА.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 03:27 по времени Восточного побережья США (в 10:27 по Москве).

Примерно через 12 минут после запуска корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал свой полет к МКС.

Crew Dragon должен будет состыковаться со станцией 27 августа в 08:50 по времени Восточного побережья США (в 15:50 по Москве).

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

Первая многоразовая ступень после отделения от носителя совершила управляемую вертикальную посадку на площадку L-Z1 на космодроме на мысе Канаверал.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и российских "Союз МС".

В настоящее время на МКС работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади.