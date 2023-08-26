Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Корабль Crew Dragon успешно выведен на орбиту

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, стартовавший в субботу к Международной космической станции (МКС), успешно выведен на орбиту, сообщило НАСА.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 03:27 по времени Восточного побережья США (в 10:27 по Москве).

В миреКорабль Сrew Dragon стартовал к МКС с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажаКорабль Сrew Dragon стартовал к МКС с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажаЧитать подробнее

Примерно через 12 минут после запуска корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал свой полет к МКС.

Crew Dragon должен будет состыковаться со станцией 27 августа в 08:50 по времени Восточного побережья США (в 15:50 по Москве).

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

Первая многоразовая ступень после отделения от носителя совершила управляемую вертикальную посадку на площадку L-Z1 на космодроме на мысе Канаверал.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и российских "Союз МС".

В настоящее время на МКС работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади.

МКС НАСА Роскосмос Crew Dragon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре человека пострадали в поселке Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Корабль Сrew Dragon стартовал к МКС с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

Корабль Сrew Dragon стартовал к МКС с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

Что случилось этой ночью: суббота, 26 августа

В палате представителей США призвали расследовать коррупцию Байдена на Украине

В палате представителей США призвали расследовать коррупцию Байдена на Украине

Военное руководство Нигера добивается отъезда из страны посла ФРГ

Постпреды РФ и США разошлись во мнениях по ситуации с КНДР на заседании СБ ООН

Постпреды РФ и США разошлись во мнениях по ситуации с КНДР на заседании СБ ООН

В ЦПВС заявили об опасном сближении двух F-35 коалиции с российским Су-35 в САР

Французскому послу дали 48 часов, чтобы покинуть Нигер

Французскому послу дали 48 часов, чтобы покинуть Нигер

Милан установил исторический рекорд для среднесуточной температуры для августа

Милан установил исторический рекорд для среднесуточной температуры для августа

Что произошло за день: пятница, 25 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });