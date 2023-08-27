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Корабль Crew Dragon сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" на борту, стартовавший накануне, в воскресенье сблизился с Международной космической станцией (МКС) перед предстоящей стыковкой, сообщило НАСА.

Как говорится в сообщении, "корабль подошел к МКС на расстояние 400 метров".

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Автоматическую пристыковку к модулю Harmony американского сегмента станции планируется осуществить в 09:05 по времени Восточного побережья США (в 16:05 по Москве).

Корабль был запущен в субботу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и российских "Союз МС".

В настоящее время на МКС работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади

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