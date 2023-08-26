Корабль Сrew Dragon стартовал к МКС с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

Космонавт Константин Борисов, астронавт ESA Андреас Могенсен, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт JAXA Сатоси Фурукава (слева направо) Фото: Paul Hennessy/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту в субботу стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 03:27 по времени Восточного побережья США (в 10:27 по Москве).

По сообщению НАСА, многоразовый корабль Crew Dragon должен будет состыковаться со станцией 27 августа. Это уже третий полет данного корабля.

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

Первая многоразовая ступень после отделения от носителя должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на площадку L-Z1 на космодроме на мысе Канаверал.

В июле прошлого года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и НАСА согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.