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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

На Францию обрушились мощные грозы с градом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На смену аномальной жаре в ряд департаментов Франции в регионе Овернь - Рона - Альпы в ночь на субботу пришли мощные грозы, сопровождавшиеся градом и сильными порывами ветра.

Накануне национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила "оранжевый" уровень погодной опасности в 22 департаментах страны. Особенно это касалось территорий в долине Роны, еще на днях устанавливавших рекорды высоких температур до 40 и выше градусов по Цельсию.

"Начали с силой падать огромные градины, это было невероятное зрелище. Наблюдая все это из окон, мы всерьез опасались, что будут побиты лобовые стекла автомашин", - рассказал телеканалу BFMTV житель департамента Дром, добавив, что град напугал пасшихся лошадей, которые начали метаться, и разбил лампочки в развешанных гирляндах.

В соседнем департаменте Ардеш град местами полностью покрыл землю. Неподалеку, в Верхней Луаре, град повредил кровли и окна, уничтожил садовые и сельскохозяйственные посадки. Очевидцы утверждают, что иные градины "достигали размера теннисного мяча".

За последние 48 часов во Франции зарегистрирована 91 тыс. молний. Метео-Франс обещает новые грозы на субботу. Высокий "оранжевый" уровень объявлен в шести департаментах. Но, по данным метеорологической службы, грозы как таковые ожидаются в разных местах страны.

Франция
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