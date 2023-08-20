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"Оранжевый" уровень метеоопасности во Франции установили в 49 департаментах

"Оранжевый" уровень метеоопасности во Франции установили в 49 департаментах
В Марселе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила, что в воскресенье "оранжевый" уровень метеорологической опасности - третий по четырехбалльной шкале - установлен в 49 департаментах Франции.

Накануне такой уровень объявлялся для 28 департаментов (из 96 европейской части страны).

В течение воскресенья на юге Франции ожидается жара до 38 градусов по Цельсию. В долине Роны прогнозируется выше 40 градусов.

Как сообщает Метео-Франс, "в масштабе Франции этот эпизод может оказаться самым жарким за лето 2023 года, а также одним из самых поздних с таким уровнем температур".

Аномальная жара в Европе

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На берегу озера в Бухаресте, Румыния
Франция
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