"Оранжевый" уровень метеоопасности во Франции установили в 49 департаментах

В Марселе Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила, что в воскресенье "оранжевый" уровень метеорологической опасности - третий по четырехбалльной шкале - установлен в 49 департаментах Франции.

Накануне такой уровень объявлялся для 28 департаментов (из 96 европейской части страны).

В течение воскресенья на юге Франции ожидается жара до 38 градусов по Цельсию. В долине Роны прогнозируется выше 40 градусов.

Как сообщает Метео-Франс, "в масштабе Франции этот эпизод может оказаться самым жарким за лето 2023 года, а также одним из самых поздних с таким уровнем температур".