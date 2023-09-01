Спецпредставитель Ирана обвинил США в усилении активности ИГ в Афганистане

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - США несут ответственность за активизацию деятельности "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане, их цель - создать проблемы для Ирана, России и КНР, заявил в пятницу спецпредставитель Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми.

"Каземи Коми обвинил США в усилении активности таких террористических группировок, как ИГ, в Афганистане. Коми заявил, что укрепление ИГ в Афганистане нацелено на создание проблем для стран Центральной Азии, Ирана, Китая и России", - информирует телеканал Tolo News.

В конце августа контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) сочло необоснованным представленный тогда же доклад Совбеза ООН об угрозах миру, исходящих от ИГ из Афганистана. Талибы заявили, что "любой, кто выступает с такими необоснованными заявлениями, либо не имеет информации, либо укрепляет боевой дух ИГ, который наглеет от такого рода пропаганды, провоцирует нестабильность в регионе".

"Тот факт, что деятельность ИГ в Афганистане за последний год сведена к нулю, а международная организация публикует такую недокументированную и негативную пропаганду и не может предоставить этому доказательства, ставит статус этой организации под вопрос", - говорилось в заявлении движения.