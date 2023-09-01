Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Спецпредставитель Ирана обвинил США в усилении активности ИГ в Афганистане

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - США несут ответственность за активизацию деятельности "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане, их цель - создать проблемы для Ирана, России и КНР, заявил в пятницу спецпредставитель Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми.

"Каземи Коми обвинил США в усилении активности таких террористических группировок, как ИГ, в Афганистане. Коми заявил, что укрепление ИГ в Афганистане нацелено на создание проблем для стран Центральной Азии, Ирана, Китая и России", - информирует телеканал Tolo News.

В миреТалибы отвергли доклад Совбеза ООН об угрозах, исходящих от ИГИЛ из АфганистанаЧитать подробнее

В конце августа контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) сочло необоснованным представленный тогда же доклад Совбеза ООН об угрозах миру, исходящих от ИГ из Афганистана. Талибы заявили, что "любой, кто выступает с такими необоснованными заявлениями, либо не имеет информации, либо укрепляет боевой дух ИГ, который наглеет от такого рода пропаганды, провоцирует нестабильность в регионе".

"Тот факт, что деятельность ИГ в Афганистане за последний год сведена к нулю, а международная организация публикует такую недокументированную и негативную пропаганду и не может предоставить этому доказательства, ставит статус этой организации под вопрос", - говорилось в заявлении движения.

Иран ИГ США Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

Брюссель затопило из-за дождей

Брюссель затопило из-за дождей

Президент Нагорного Карабаха сложил с себя полномочия

В Ереване и Баку сообщают о новых обстрелах на границе

Правящая партия Грузии планирует объявить импичмент президенту страны

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна

NASA опубликовало фото возможного места крушения российской станции "Луна-25"

Что случилось этой ночью: пятница, 1 сентября

Байден не планирует встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });