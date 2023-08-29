Эстонские СМИ осудили премьера за отказ объяснить бизнес мужа в России

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Передовицы всех крупных газет Эстонии осудили отказ премьер-министра Каи Каллас объяснить парламентским комиссиям по контролю за госбюджетом и по борьбе с коррупцией бизнес ее мужа на российском направлении. Издания заявляют о начавшемся кризисе.

"Премьер-министр проинформировал общественность о том, что его плотный график не позволяет ему приехать на совместное заседание комиссий. К сожалению, это означает переход восточного кризиса в новую фазу, из которой у премьер-министра и коалиции в целом нет пути назад, - пишет в передовице самая крупнотиражная в стране двуязычная газета. - Мы переходим от кризиса доверия к парламентскому кризису".

"Если премьер-министру и руководителю Stark Logistics нечего скрывать или стыдиться, зачем отказываться от возможности передать свое понимание произошедшего в публичном эфире?" - задается вопросом издание.

Газета Ohtuleht, называя поведение премьер-министра "слепым высокомерием", отмечает, что "если мы действительно хотим быть носителями западных ценностей, не было бы необходимости использовать методы управляемой демократии, в которой законы проталкиваются силой, а трудный выбор не обсуждается до выборов".

Ohtuleht называет поведение премьер-министра "нарастающим кризисом демократии в Эстонии" и предсказывает, что "грядет суровая политическая зима".

23 августа журналисты узнали, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера Арво Халлику, продолжала работать в направлении России после 24 февраля 2022 года. Каллас, активно выступавшая в ЕС с требованиями ввести в отношении России все новые и все более жесткие санкции, сказала, что нет ничего аморального в том, что компания Stark Logistics продолжает перевозки грузов в Россию.

По данным СМИ, за время СВО компания Халлика заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 млн евро в 2022 году и почти 475 тысяч евро в этом году.

Каллас 28 августа сказала, что из-за занятости не примет участие в открытом заседании парламентских комиссий, несмотря на призыв президента Алара Кариса ответить на "неприятные вопросы", связанные со скандалом с предпринимательской деятельностью члена ее семьи.

Ранее Каллас заявляла, что не собирается уходить из-за скандала в отставку и говорила, что за бизнесом мужа не следит.