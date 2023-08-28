Трамп, согласно опросу, обошел бы Байдена на выборах, если бы они прошли сейчас

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, несмотря на выдвинутые против него обвинения, незначительно опережает по популярности нынешнего главу Белого дома Джо Байдена по популярности среди избирателей, свидетельствуют результаты исследования Schoen Cooperman Research.

Согласно этому опросу, если бы выборы состоялись сейчас и кандидатами были Трамп и Байден, 45% опрошенных отдали бы свой голос за экс-президента США, 44% - за Байдена. Остальные 11% респондентов заявили, что не знают, за кого бы проголосовали.

Участников опроса также попросили оценить деятельность этих кандидатов на посту главы государства. Работу Байдена как президента США одобряют 44% респондентов, 54% недовольны ею. Оценивая деятельность Трампа на посту главы Белого дома во время его президентства, 52% выразили одобрение, 44% - неодобрение.

Опрос проводился в августе этого года.

Ранее сообщалось, что Трамп является фигурантом ряда дел в США. В частности, по одному из них ему предъявлено обвинение по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.