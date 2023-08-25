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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Трамп прошел в тюрьме все необходимые процедуры и освобожден под залог

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Дональд Трамп завершил процесс оформления в тюрьме округа Фултон штата Джорджия и освобожден под залог, сообщает телеканал CNN.

После этого его кортеж отправился в аэропорт.

Процесс оформления занял около 20 минут. По словам помощников экс-президента, его сфотографировали. В тюремных записях значится, что Трамп был арестован и помещен в тюрьму округа и освобожден под залог.

Ранее сообщалось, что суд в штате Джорджия согласился оставить Трампа на свободе под залог в $200 тыс.

Большое жюри присяжных Джорджии предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате.

Бывший президент обвиняется по 13 пунктам, среди которых нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственными служащими, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

Джорджия Дональд Трамп
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