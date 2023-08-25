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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Трамп намерен добиваться отказа от ускоренного рассмотрения его дела в Джорджии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп решил оспорить планы по началу рассмотрения уже 23 октября его дела в штате Джорджия, сообщает в четверг The Hill.

Речь идет об обвинениях против Трампа и его сподвижников в попытках незаконно изменить в Джорджии итоги президентских выборов 2020 года.

Решение потребовать более позднюю дату рассмотрения Трамп принял после того, как еще один фигурант, Кеннет Чесебро, попросил провести разбирательство по ускоренному графику. После этого в суде предложили в качестве даты старта слушаний 23 октября - намного раньше, чем предполагалось ранее. Этот день назначен для всех 19 фигурантов дела, включая 45-го американского президента.

"Бывший президент Трамп предупреждает суд, что своевременно направит запрос о том, чтобы его дело рассматривали отдельно от дела обвиняемого Чесебро, потребовавшего ускоренного рассмотрения в суде, а также - отдельно от любого другого обвиняемого, который выступит с тем же запросом, что и Чесебро", - говорится в заявлении адвоката Трампа Стивена Сэдоу.

Ожидается, что в ночь на пятницу Трамп явится в тюрьму в Джорджии в связи с выдвижением против него обвинений. Там бывший глава Белого дома пройдет непродолжительные формальные процедуры, после чего его выпустят на свободу под залог.

Джорджия Дональд Трамп США
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