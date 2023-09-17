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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Трамп подверг критике действия Байдена в отношении ситуации на Украине

Трамп подверг критике действия Байдена в отношении ситуации на Украине
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь подверг критике действия нынешнего главы государства Джо Байдена, в частности, в отношении событий на Украине.

"Ситуация с Украиной никогда бы не произошла, если бы президентом был я. Если бы выборы (в США - ИФ) не были сфальсифицированы, то ситуации с Украиной не произошло бы", - сказал Трамп в интервью NBC News.

Также он подвергает критике действия Вашингтона в сфере энергетики.

"Цены на нефть так подскочили из-за глупых людей, таких как Байден. Байден некомпетентен", - считает бывший президент США.

Кроме того, как отметил Трамп, если бы он остался президентом, то председатель КНР Си Цзиньпин "никогда бы не выступал с такой риторикой по ситуации с Тайванем, с какой он выступает сейчас".

"Это все случилось после того, как я ушел с поста", - сказал Трамп.

Говоря об Украине, экс-президент США отметил, что смог бы решить проблемы и собрал бы президентов России и Украины вместе. "Мы бы разработали сделку. Это было бы намного проще сделать до того, как все началось", - сказал Трамп.

По его словам, можно было бы заключить соглашение и избежать жертв. Сейчас же, как считает Трамп, ситуация на Украине складывается не в пользу Киева.

"Я скажу так: "Что-то происходит, и это не в пользу Украины". Потому что больше нет новостей (от американских СМИ - ИФ) о военных действиях. Наши "фейковые новости" (так Трамп называет критикующих его СМИ в США - ИФ) не сообщают об этом больше. Это означает, что Украина проигрывает", - подчеркнул он.

Трамп также рассказал, что оставил Байдену особую записку, прежде чем покинул пост главы государства, потому что хотел, чтобы новый президент "сделал отличную работу".

"Я бы хотел, что у него во время президентства были прекрасно укрепленные границы, не было войн, не было проблем с Украиной, причиной которых он во многом стал сам", - сказал бывший глава американской администрации.

При этом, по мнению Трампа, в итоге в настоящее время в США "дела идут ужасно". "Я не думаю, что страну когда-либо так не уважали, как сейчас", - поделился он.

Дональд Трамп США
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