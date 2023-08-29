Спецслужбы Польши не усмотрели диверсии в деле о легионелле в водопроводе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - У спецслужб Польши нет никаких данных, указывающих на саботаж в ситуации с выявлением возбудителя легионеллеза в водопроводе польского города Жешув (Подкарпатское воеводство), передает телеканал Polsat.

"Мы не выявили ничего, что указывало бы на саботаж. Поскольку город находится недалеко от границы с Украиной и является важным транспортным узлом для доставки вооружений в эту страну, власти хотели бы исключить некоторые напрашивавшиеся сценарии, - сказал телеканалу представитель польских спецслужб Станислав Жарын. - Данных о намеренном заражении водозаборов нет".

"Определенная деятельность про проблеме легионеллеза в Жешуве продолжится, но пока, как кажется, речь не идет о каких-то целенаправленных действиях против Польши", - отметил он.

На 28 августа в Польше было выявлено 143 случая заражения легионеллезом. 91 из них приходится на Жешув и окрестности. Умерли 11 заболевших.

В выходные в Жешуве провели дезинфекцию водопроводной системы. Туда залили хлор в концентрации, в 20 раз превышающей норму. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы данные исследований воды в Жешуве. Всего специалисты взяли 56 проб. Расследование ситуации взяло под контроль Агентство внутренней безопасности Польши.

Легионеллез или "болезнь легионеров" - заболевание опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Это заболевание названо так по первому месту обнаружения на американской военной базе "Форт Брэгг". Это острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду легионеллы. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.