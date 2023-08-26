Восемь человек скончались в Польше от легионеллеза

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Не менее восьми человек скончались за последнее время в районе города Жешув (Подкарпатское воеводство, Польша) от легионеллеза, сообщает в субботу польский телеканал Polsat.

Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка ранее информировал, что все скончавшиеся вследствие заражения легионеллой имели большое количество болезней, в том числе раковых и кардиологических, их иммунитет был сильно ослаблен.

Всего к настоящему моменту с признаками легионеллеза в регионе госпитализированы 113 пациентов.

В связи с распространением легионеллеза в Жешуве и близлежащих районах местные власти созвали кризисный штаб. На выходные ожидается проведение работ по дезинфекции водопроводной сети.

Первые сообщения о заражениях и летальных исходах от легионеллеза в районе Жешува стали появляться в середине недели.

Легионеллез, или "болезнь легионеров", названная так по первому месту обнаружения на американской военной базе "Форт Брэгг". Это острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду легионеллы. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.

Близ города Жешув расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины.