Первый случай легионеллеза отмечен в польском Люблине

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожилой мужчина в субботу попал в больницу города Люблина (на востоке Польши) с диагнозом легионеллез, сообщает Польское радио.

По данным люблинского воеводы Леха Справки, этот человек ранее побывал в городе Жешув (Подкарпатское воеводство), где ранее на этой неделе была отмечена вспышка этого заболевания и где восемь человек уже скончались вследствие заражения.

Справка отметил, что пациент помещен в больницу, при этом не сообщив каких-либо деталей о его состоянии.

Между тем, в Жешуве и его окрестностях с диагнозом легионеллез уже госпитализированы 127 человек.

"Что является источником заражения, точно пока не известно, - приводит Польское телевидение слова Яромира Шленчека, директора санитарно-эпидемиологической станции в Жешуве. - Результаты исследований указывают на то, что источником является водопроводная система, других источников установить не удалось".

В связи с распространением легионеллеза в Жешуве и близлежащих районах местные власти созвали кризисный штаб.

На выходных ожидается проведение работ по дезинфекции водопроводной сети. В регион уже доставили цистерны с хлором, который в воскресенье зальют в водопровод в концентрации, в 20 раз превышающей норму. Местные власти предупреждают, что после обработки водой из-под крана нельзя будет пользоваться в течение нескольких дней.

Первые сообщения о заражениях и летальных исходах от легионеллеза в районе Жешува стали появляться в середине недели.

Легионеллез, или "болезнь легионеров", названная так по первому месту обнаружения на американской военной базе "Форт Брэгг". Это острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду легионеллы. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.

Близ города Жешув расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины.