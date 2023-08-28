Девять человек скончались в Польше после заражения легионеллезом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В польском городе Жешув (Подкарпатское воеводство) вследствие заражения легионеллезом скончалась девятая пациентка, сообщает в понедельник телеканал Polsat.

По его данным, 91-летняя женщина поступила в Центр легочных болезней в Жешуве с диагнозом "легионеллез" несколько дней назад, накануне врачи констатировали смерть.

Как и во всех прежних случаях, болезнь протекала у нее на фоне ряда хронических заболеваний.

"Сейчас в Жешуве с диагнозом "легионеллез" госпитализированы 19 человек, состояние троих из них - тяжелое", - сообщил телеканалу представитель Университетской клинической больницы в Жешуве Анджей Срока.

В выходные в Жешуве провели дезинфекцию водопроводной системы. Туда залили хлор в концентрации, в 20 раз превышающей норму. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы данные исследований воды в Жешуве. Всего специалисты взяли 56 проб. Расследование ситуации взяло под контроль Агентство внутренней безопасности Польши.

До настоящего момента в Польше выявлено 143 случая заражения легионеллезом. Большинство из них - 91 - приходятся на Жешув и окрестности. Однако информация о пациентах также поступила из Люблинского, Малопольского и Великопольского воеводств.

Легионеллез, или "болезнь легионеров", названа так по первому месту обнаружения на американской военной базе "Форт Брэгг". Это острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду легионеллы. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.

Близ города Жешув расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины.