Главнокомандующий ВС Судана отправился на переговоры с президентом Египта

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан направился в Египет - в первую зарубежную поездку с момента начала боев между военными и Силами быстрого реагирования (СБР) в стране, сообщает Associated Press (AP).

Согласно заявлению Переходного суверенного совета, возглавляемого аль-Бурханом, генерал примет участие в переговорах с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

AP напоминает, что Египет долгое время поддерживает связи с суданскими военными и их генералитетом. Ранее египетский президент также выступал с мирными инициативами по Судану.

Вооруженный конфликт между ВС Судана и СБР продолжается с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Более 4,6 млн человек стали перемещенными лицами, свыше 1 млн из них бежали в Южный Судан, Египет, Чад, ЦАР. Эксперты отмечали, что более 6 млн жителей страны - на грани голода.

На прошлой неделе аль-Бурхан покинул Хартум и после инспекции нескольких военных баз прибыл в Порт-Судан - второй по величине город страны после столицы и единственный морской порт Судана.

Боевые действия продолжаются в Хартуме, значительную часть которого удерживают бойцы СБР. Одним из эпицентров столкновений остается армейская штаб-квартира.

Ранее в августе бои стали интенсивнее в провинциях Южный Кордофан и Западный Кордофан. Кроме того, по данным ООН, СБР и союзные им арабские ополченцы нападают на чернокожее население Дарфура. Этот регион считается оплотом СБР, который сформировали из арабского проправительственного ополчения "Джанджавид" - участника межэтнического конфликта в Дарфуре 2000-х годов.

Однако несмотря на пятый месяц боев, ни военным, ни СБР не удается взять под контроль Хартум или какой-либо другой ключевой район страны.