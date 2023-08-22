Суданские Силы быстрого реагирования близки к захвату ключевой военной базы в Хартуме

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Военизированные Силы быстрого реагирования (СБР) разместили видеозаписи, которые могут свидетельствовать о том, что СБР вскоре возьмут под контроль важнейший объект суданских военных - базу бронетанковых сил на юге Хартума, сообщает во вторник The National News.

Издание напоминает, что сражение за базу продолжается третий день. Она располагается в густонаселенном районе Аль-Шагара и тянется вдоль Белого Нила. При этом большинство военных переворотов в новейшей истории Судана происходило под руководством или при участии офицеров этой базы.

На видеозаписях СБР показаны бойцы, которые ходят между танками, бронетранспортерами и боевыми машинами, по-видимому, на этой базе. Некоторые из бойцов с ликованием стреляют в воздух или забираются на военную технику.

Местные жители сообщают о значительной воздушной активности над Аль-Шагарой, однако информации об ударах с истребителей или БПЛА армии Судана не поступало.

Однако в то же время агентство EFE сообщает со ссылкой на суданских военных, что они держат под контролем эту базу.

The National News поясняет, что потеря суданскими военными базы стала бы для них сильным ударом. Ранее они утратили контроль над аэропортом, Суданским республиканским дворцом, над значительной частью армейской штаб-квартиры, базой отряда полиции особого назначения и комплексом военных предприятий.

Вооруженный конфликт между ВС Судана и СБР продолжается с 15 апреля. Точное количество погибших неизвестно. Более 4 млн человек стали перемещенными лицами, свыше 1 млн из них бежали в Южный Судан, Египет, Чад, ЦАР. Миллионы жителей Хартума оказались в зоне конфликта - с перебоями в электро- и водоснабжении, нехваткой медицинской помощи и взрывным ростом цен на продовольствие.

Суданские военные пытаются нарушить линии снабжения СБР между Омдурманом и Северным Хартумом - городами-спутниками Хартума. Бои идут за военные базы и пути подвоза припасов в регионах Кордофан и Дарфур западнее столицы страны.

По данным ООН, СБР и союзные им арабские ополченцы нападают на чернокожее население Дарфура. Этот регион считается оплотом СБР, который сформировали из арабского проправительственного ополчения "Джанджавид" - участника межэтнического конфликта в Дарфуре 2000-х годов.