Пакистанский суд постановил отложить исполнение приговора экс-премьеру Хану

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Высший суд Исламабада во вторник по итогам рассмотрения апелляции принял решение отсрочить исполнение приговора бывшему премьеру страны Имрану Хану, признанному виновным в коррупции, передает издание Dawn.

"Главный судья принял нашу просьбу, приостановив действие приговора, но сказал, что подробное решение примут позже", - написал в X (ранее - Twitter) адвокат Хана Наим Панджута.

Еще один адвокат заявил, что Хана должны выпустить под залог. Однако на данный момент точно неизвестно, означает ли решение суда, что Хана освободят из заключения: он должен оставаться под стражей согласно и другим судебным распоряжениям.

Кроме того, адвокаты Хана подали в суд ходатайство с требованием удержать власти Пакистана от "незаконного и необоснованного задержания" бывшего премьер-министра по любому делу, которое могут возбудить против него после признания его 5 августа виновным по обвинению в коррупции.

В частности, юристы требуют защиты Хана от обвинений в причастности к исчезновению дипломатической телеграммы, в которой, по словам самого экс-премьера, содержались доказательства сговора пакистанской оппозиции с Вашингтоном с целью добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики и поддержания дружественных отношений с Китаем и Россией.

5 августа пакистанский суд признал Хана виновным в деле о коррупции и приговорил его к трем годам тюрьмы. Дело, фигурантом которого был Хан, касалось подарков, полученных им во время пребывания на посту главы правительства Пакистана. Вскоре после завершения заседания суда сотрудники полиции арестовали экс-премьера в его доме в Лахоре.

Вслед за этим избирательная комиссия Пакистана запретила бывшему премьеру заниматься политической деятельностью на пять лет.

Через несколько дней после вердикта Хан обжаловал приговор.

На прошлой неделе Верховный суд Пакистана, куда также обратился бывший премьер, признал наличие процессуальных нарушений при вынесении приговора Хану, однако постановил дождаться решения Высшего суда Исламабада.